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§ NG.kz
Шум в ночное время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно к часам 11,12 ночи иногда позже, а иногда рано утром проезжающие машины очень сильно включают музыку. Возможно люди в это время спят.Неужели на них нет управы?
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Раман
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что говорит об этом доблестное ГАИ!!!

Ну а что оно может говорить?
Ничего, оно лет как 20 уже представилось.
Хотя, если токма спиритический сеанс с ним замутить...

§ 112
Re: Шум в ночное время
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Запишите номер авто, напишите в полицию, заручитесь поддержкой свидетелей..
Стандартная ситуация.
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