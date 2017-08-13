Цитата: про флуд:

Уважаемая редакция, что у вас случилось с флудом. Два человека его совсем заняли и не вклинишься. Один

Господи..

Когда флуд так и не начавшись затух, я вошел сюда и тут никого не было вообще...

Так что давай то жалобы кончай гнать, я его раскрутил по самое не хочу, а теперь ты собрался на готовое "вклиниваться"?

Именно эту 3ю часть..

Скажи еще спасибо что я только ради его раскрутки отказался от другой темы, чтобы флуд тут окончательно не заглох..