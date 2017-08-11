Маркс Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды #10







Отправлено: - 17:03 Цитата: чел:

мдя, "традиционную" уже не смешно звучит

Ну так эта традиция как возникла?

Было это еще на заре веков. В степях потерпел крушение инопланетный космический корабль. Выжил только один пришелец - повезло ему просто. Нашли его дикие аборигены и притащили к вождю. Вождь очень хотел его скушать, но пришелец жестами объяснил, что он инженер-теплотехник и может организовать для всего племени горячую воду.

Долго ли, коротко работал тот пришелец, науке неизвестно, но горячую воду в жилища подал, как и обещал, на 28-й день божественного месяца серпеня.

Шло время и горячая вода по трубам. Стал вождь сотоварищи опять косо поглядывать на пришельца, дескать ничего не делает, кушает много, а вода идет сама по себе. И решили они единогласно на собрании все-таки скушать этого вкусного теплотехника, чтобы глаза не мозолил. Но тот тоже не в трубе родился, пятым чувством понял, что беда надвигается и вечером заявил, что будет отключать воду.

Вождь разгневался, позвал инженера к своему костру и долго с ним разговаривал, но в конце концов отпустил. А когда вечером голодные люди спросили у вождя, что пришелец ему говорил, вождь ответил, что тот обрисовывал ситуацию с трубами. А народ тогда был темный, многое не понимал, обрисовывал и опрессовывал для всех было почти одинаково. Так и стали передавать из уст в уста предания об опрессовке. А пришелец, чтобы не думали, что он только ест и курит бамбук, два раза в год отключал воду и имитировал бурную деятельность. Потом он состарился и передал эту фишку преемнику. Так дошла эта ботва до наших дней.