Обликоморале Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3474

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:59 Ога, халявный сыр бывает только в мышеловке. Таких случаев вагон и маленькая тележка. По сути, сами же отправляющие незнакомцам деньги, в потери их и виноваты. Сейчас, прежде чем купить товар ( это касаемо Казахстана), есть куча способов выяснить, что по ту сторону экрана перед вами не мошенник. Но люди сами забывают об элементарных правилах покупок в интернете. Я даже на Али и Ебей не встревал не разу, хотя там вероятность, особенно раньше, намного выше была и есть отправить деньги в пустоту.