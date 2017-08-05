Директор института языкознания имени Ахмета Байтурсынова Ерден Кажыбек считает, что в Казахстане все школы должны быть казахскими. Об этом ученый заявил в интервью газете «Жас Алаш».



«Отвечая на вопрос журналиста: а что будут делать учащиеся других национальных классов – они тоже перейдут на латиницу? — ученый заявил:



Цитата:

Нет, мы же проводим реформу казахского языка. Так китайский, английский, русский языки для нас являются иностранными. Латинский алфавит будет касаться только учащихся, изучающих казахский язык, обучающихся на этом языке. Согласно плану министерства образования и науки, в русских школах некоторые предметы будут изучаться на казахском языке.

Думаю, это поднимет на новый уровень качество обучения казахскому языку.

Безусловно, эти предметы будут изучать на латинице.



Русский язык – государственный язык соседнего государства. Конечно, в нашей стране масса людей говорят на русском языке.



На мой взгляд, мы должны прекратить делить школы страны по языковой принадлежности — на казахские и русские

Начиная с этого учебного года, министерство образования и науки исключила применение понятия «казахская школа». В Казахстане даже как-то неудобно писать «казахская школа». Ведь в России нет русских школ, как нет английских в Англии, китайских в Китае.



Все школы Казахстана должны быть казахскими. Не должно быть понятия «русская школа».



Возможно, это могут быть школы по углубленному изучению русского, китайского языков как второго языка. Не секрет, что мы долгие смотрели на казахский язык только как на национальный язык казахского народа. Однако это — архаизм, перешедший от СССР. Сегодня казахский язык — не только язык казахской нации — это язык целого государства.



Также казахская культура — достояние не только казахского народа, а культура этого государства. Пора осознать — мы государствообразующая нация.



Почему мы сейчас насаждаем английский язык? Потому что 90 процентов информации, поступающей к нам посредством русского — перевод с английского языка. А почему бы нам не получать ее из первоисточника? Мы вводим английский, чтобы сократить воздействие русского языка. От этого мы ничего не теряем, наоборот, получаем более широкий доступ передовой информации, новым технологиям», — заключил Ерден Кажыбек.





Собственно, комментарии излишни.