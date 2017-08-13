CA Re: Россияне – победители международных военных игр-2017 #3







Отправлено: - 20:30 28 стран соревновались за право называться чемпионами. В 28 конкурсах участвовали артиллеристы и летчики, десантники и разведчики, медики и кинологи, военные полицейские и моряки, снайперы и повара. А можно про поваров подробнее? И почему повара Бокассы проиграли? Хотя пища бокасских воинов-спортсменов самая рациональная ,калорийная и патриотичная! Рациональная потому,что не предусматривает долгое хранение в обозно-фуражных холодильниках. Каллорийная потому,что сплошной айвайс-сиречь белок. И патриотичная потому,что готовится (для рядового состава) из филейного мяса и рёбрышек пленных. Для офицерско-гурманного состава готовят блюда из пальцев рук-ног тех же пленных..