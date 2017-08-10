Гость Re: Творить добро с купеческим размахом #10







Отправлено: - 20:35 Скорее это правда чем легенда, один из братьев Яушевых выжил среди тех кто погиб в караване на пути их Троицка, пытаясь выбраться в непогоду обратно он нашел сундук с сокровищами... Семья о которой можно снимать сериал. Не пишите так же о том, что во времена войн красных-белых всю семью чуть не расстреляли в Троицке, прямо у стен где были написаны суры из Корана, бог спас их.Точнее спас их белочех офицер, которого они выходили в одной из своих больниц.

К стыду кустанайцев которые орудовали в те годы надо заметить что в доме Яушевых в Кустанае не оставили ни одно вещи им принадлежавшей, увы.

Не знаю как насчет Владивстока, но Яушевы и в Японию пытались уехать. По возвращению в Ташкент часть семьи уехала в Москву, где и нынче есть их потомки, один из родственников уехал в Германию. Очень яркая очень необычная история у этой фамилии. Спасибо, что помните !