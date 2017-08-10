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§ NG.kz
Творить добро с купеческим размахом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29241
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Богатые кустанайские купцы тратили свободное время и деньги не только на развлечения или на скачках. Строили детские приюты и храмы, открывали школы и поддерживали учебные заведения, сиротские дома, богадельни. Наибольший расцвет меценатства купцов, отмечает сотрудник областного историко-краеведческого музея Валентина ФЕДОРЕНКО, пришелся на вторую половину 19-го - начало 20-го веков.
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§ 74
Re: Творить добро с купеческим размахом
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо вам историки!
Профайл

пэтриот
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 10.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помогали,помогали страждущим - вот и отблагодарили. Как в ,,Данко,, - и пошли дальше своей дорогой, а он остался умирать

Бывалый
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 10.08.17 - 12:21
Комментарий удален модератором.

Раман
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 10.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Помогали,помогали страждущим - вот и отблагодарили. Как в ,,Данко,, - и пошли дальше своей дорогой, а он остался умирать

Вонано,чо,понаехавшие,панимаш тут как Данко,со своей благотворительностью...
Сто лет как минуло ,всё мусолим их подвиги.
а что сделали наши ,свои пэтриоты за четверть века, чем вписали подвиги свои в скрижали ?

всему приходит конец
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 10.08.17 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
они были людьми верующими, боялись бога, конечно что бы достичь таких богатств, приходилось делать и много плохого вот и замаливали грехи а еще боялись что бог может забрать то что имеют, что и случилось по видимому зло перевесило добро и чаша переполнилась, вот нашим богачам то же следует помнить об этом, но однако они не боятся бога, так как не верят в него.

добро
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 10.08.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для ПЭТРИОТ: делал добрые дела он прежде всего для себя, а не для нас. ему стоять на суде перед БОГОМ, а не нам. каждый будет сам отвечать за свои поступки.

пэтриот
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 10.08.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для ДОБРА.
Ничего не понял ? Мы не будем стоять и отвечать перед БОГОМ ? Только избранные?
Или всё-таки все предстанем.
А вообще я имел ввиду неблагодарность людей, власти и т.д ! Вернулись чтобы расстреляли- это круто!

§ 74
Re: Творить добро с купеческим размахом
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4195
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 10.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
пэтриот

"Но отладить там торговлю не удалось. В 1923 году семья вернулась в Россию, жила в бедности в Ташкенте, где Муллавали и умер"

Цитата:
Раман:
а что сделали наши ,свои пэтриоты за четверть века, чем вписали подвиги свои в скрижали ?

улицы переименовывают... ну еще ескпо-понт провели...
Профайл

пэтриот
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 10.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74
а что сделали наши ,свои пэтриоты за четверть века, чем вписали подвиги свои в скрижали ?
улицы переименовывают... ну еще ескпо-понт провели...

Я переехал с Магнитогорска в Костанай , вы 74 к себе в Челябинск - все радостные и довольные . Нема проблем . Никого как раньше советска власть не засудила по 58 статье (измена родине) .
ЭКСПО сами решили , сами провели . В Кремль , к Сталину или ,,Горби,, никто не ездил.И денег общесоветских не брали в Москве - об чем печаль ?

Гость
Re: Творить добро с купеческим размахом




Отправлено: 13.08.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее это правда чем легенда, один из братьев Яушевых выжил среди тех кто погиб в караване на пути их Троицка, пытаясь выбраться в непогоду обратно он нашел сундук с сокровищами... Семья о которой можно снимать сериал. Не пишите так же о том, что во времена войн красных-белых всю семью чуть не расстреляли в Троицке, прямо у стен где были написаны суры из Корана, бог спас их.Точнее спас их белочех офицер, которого они выходили в одной из своих больниц.
К стыду кустанайцев которые орудовали в те годы надо заметить что в доме Яушевых в Кустанае не оставили ни одно вещи им принадлежавшей, увы.
Не знаю как насчет Владивстока, но Яушевы и в Японию пытались уехать. По возвращению в Ташкент часть семьи уехала в Москву, где и нынче есть их потомки, один из родственников уехал в Германию. Очень яркая очень необычная история у этой фамилии. Спасибо, что помните !
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