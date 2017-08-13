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§ NG.kz
Россияне – победители международных военных игр-2017
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29241
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу в Подмосковье завершились армейские международные игры-2017. Почти две недели на полигонах пяти государств военные профессионалы из 28 стран соревновались за право называться чемпионами.
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Самат
Re: Россияне – победители международных военных игр-2017




Отправлено: 13.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы наши воины!!!

CA
Re: Россияне – победители международных военных игр-2017




Отправлено: 13.08.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Первое место – Россия, второе – Китайская Народная Республика, третье – Республика Казахстан.



Цитата:
И тут первое место завоевали российские танкисты, второе – казахские, и третье – китайские.


Блиндер,меня терзают смутные сомнения. А на допинг-дихлофос контроль проверки делались? :lol:

CA
Re: Россияне – победители международных военных игр-2017




Отправлено: 13.08.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 стран соревновались за право называться чемпионами. В 28 конкурсах участвовали артиллеристы и летчики, десантники и разведчики, медики и кинологи, военные полицейские и моряки, снайперы и повара. :lol: А можно про поваров подробнее? И почему повара Бокассы проиграли? Хотя пища бокасских воинов-спортсменов самая рациональная ,калорийная и патриотичная! Рациональная потому,что не предусматривает долгое хранение в обозно-фуражных холодильниках. Каллорийная потому,что сплошной айвайс-сиречь белок. И патриотичная потому,что готовится (для рядового состава) из филейного мяса и рёбрышек пленных. Для офицерско-гурманного состава готовят блюда из пальцев рук-ног тех же пленных.. :lol:

CA
Re: Россияне – победители международных военных игр-2017




Отправлено: 13.08.17 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Самат:
молодцы наши воины!!!

Кто такие? "Ваши" воины? :-o Речь идёт о каких-то спортсменах. Военных. :lol: Воины были в СССР! Когда "...помнится была держава! Дрожали ляхи и тевтоны.И всякая пся кревь дрожала,завидя наши эскадроны...". Воины остались в России. Когда за 16 часов марша,взяли приштинский аэропорт и отмели Сербию у пиндосов! :lol:
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