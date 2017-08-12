Цитата: Prosto:

Видимо, кому-то было сильно нужно придержать принятие законопроекта до распределения грантов

так у нас же это запросто. Вспомните ситуацию с ввозом авто. Как-то прикрыли, а спустя короткое время коридорчик сделали для чьего-то интереса - снова дано было разрешение на ввоз. Так и здесь. Одним словом - страна чудес!!!!)))