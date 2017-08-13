Рудничанин Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 522

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:11 Цитата: Доктор СИЗО:

Доктор СИЗО

Да в Костанае вообще расписание всех дачных автобусов составлено в интересах перевозчика, а не для пассажиров. В Рудном график составлен для пассажиров: 17-й через 15 минут до 22-00, 18-й и 19-й раз в час до 21-00, 23-й раз в 2 часа до 20-00. При этом начинают работать с конца марта и работают до 14 ноября. А 17-й и 18-й всю зиму раз в два часа ходят. Если бы в Рудном автобусы на дачи ходили как в Костанае, то все СО закрылись бы давно.