NG.kz На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта Рау, чествовали Геннадия Головкина и пели под «Браво»



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:08 Когда на главной улице Лисаковска появились гусары с саксофонами и трубами, женщины стали посылать воздушные поцелуи с балконов, а выстроившиеся вдоль нескольких кварталов длинной цепочкой люди не удержались от радостных криков, картина живо напомнила эпизод из рязановского фильма.

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