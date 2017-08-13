селянин Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6844







Отправлено: - 16:43 Цитата: drakon:



Главное что бы она была не переспелая и жесткая, а так по времени что то рано еще для нее. Вы еще скажите, что варят не спелую совсем. Молодую да, но не незрелую.