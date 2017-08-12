архимед Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра» #63







Отправлено: - 16:18 Не все так плохо как пишет Кисткина! Надо писать по существу установленных и достверных фактов! Видно, что статья заказная! Для того, чтобы увидеть сор в глазу, нужно видеть в своем глазе бревно! Критиковать и поливать "грязью" может любой, окончивший ВУЗ, а какое дельное предложение предлагает Кисткина! Никакого! Тогда зачем судить о человеке по Актюбинской области? Если критикуешь, то нужны достоверные факты, а не огульно, лишь бы поливать! Ведь сам аким не укладывает асфальт, есть у него 4 зама, которые и отвечают за все эти "погрешности", если они есть на самом деле! Если их нет, то это клевета! Поэтому Мухамбетову нужно очень строго и жестко, невзирая на ранги, учинять спрос с подчиненных и не подчиненных, при этом не нарушая закон! Виновных наказывать по всей строгости закона! Вот тогда, будет "песня" со стороны Кисткиной! Надо действительно наказать акима Аулиекольского р-на, если там залили асфальт гудроном! А если факт не подтвердится, то клевета! Кисткина пишет, что Мухамбетов пустил все на самотек, восхваляя себя, пускает "пыль в глаза", слабый руководитель, не контролирует ситуацию! Пока еще только не обвиняет его в коррупции!