NG.kz «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и тишине



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29240

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:01 Длинная «гармошка» показалась из-за угла ул. Маяковского ровно в 15.00, в 15.03 припарковалась возле остановки. Внешние объемы «гармошки» оказались весьма обманчивы, потому что в салоне уже было не протолкнуться. На «25-м магазине» зашли всего несколько человек, которые никак не могли уместиться на парочке остававшихся свободными сидений. Их тут же заняли те, кто шустрее, остальные пытались как можно комфортнее разместиться стоя.

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