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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3473
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Если я еще и тут начну разглагольствовать, то ты Дракоша сбежишь со своей деревни )))
Кстати, у вас теперь тоже пр принят закон позволяющий шпионить за телефонами. Да еще и нас переплюнули, не только за немецкими, а за любыми в мире. Вот она настоящая демократия.
тут инфо..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракоша сбежишь со своей деревни )))

Так этот закон уже давно - принят.
И шпионят они не за своими гражданами,
а за вами например... :lol: :-o :oops: :-P
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем обнаглели. Никакой ТБ.

Прямо над "Пешеходной зоной" -
ремонт делают.Моргунова - нада
вызывать.Порядок - наведёт... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 13.08.2017 - 12:41]
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот так наши Пенсы - развлекаются.

Шары железные бросают,говорят
это спорт... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этим людям - не до спорта.

О хлебе насущном,р детишках
думать надо... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дальнобои уже подумали о "хлебе".
Нашли место на парковке,затарились.

и с нетерпеньем будут ждать вечера... :-o
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0110
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 13.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Игра боча-боча

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
0110:
Игра боча-боча

На старте что то было - на английском -
написано.Нада учить Аглийский.
Посмотрел в интернете - точно... :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5655
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
дальнобои уже подумали о "хлебе".
Нашли место на парковке,затарились.

Чистенькие они у вас..
И судя по телосложению молоды..
У нас в их возрасте еще не имеешь права такой машиной управлять..
Нужен 20ти летний стаж..
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И судя по телосложению молоды..

Лет по 30 им,проходили мимо меня,определил.
Цитата:
112:
Нужен 20ти летний стаж..

Марик,если они будут ждать 20 лет,
то к Пенсии им наверное - разрешат...
:lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3473
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Плёхо ты свою страну и службы её безопасности знаешь. Ужо за то что ты сидишь на этом сайте, за тобой наблюдатели из Amt für den militärischen Abschirmdienst давно присматривают.
" Следи за собой, будь осторожен " (с)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Плёхо ты свою страну и службы её безопасности знаешь

Как говорит один умный человек - а мне покрену... :lol: :-o :oops: :-P
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3473
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
мне покрену

По нему обычно больно :lol:
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