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§ NG.kz
Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители Костаная доверялись незнакомцам в интернете и перечисляли деньги на банковский счёт. Суммы ущерба составляли от 300 тысяч тенге. Наивным покупателям сообщали о том, что в скором времени товар поступит.
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§ Обликоморале
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3473
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога, халявный сыр бывает только в мышеловке. Таких случаев вагон и маленькая тележка. По сути, сами же отправляющие незнакомцам деньги, в потери их и виноваты. Сейчас, прежде чем купить товар ( это касаемо Казахстана), есть куча способов выяснить, что по ту сторону экрана перед вами не мошенник. Но люди сами забывают об элементарных правилах покупок в интернете. Я даже на Али и Ебей не встревал не разу, хотя там вероятность, особенно раньше, намного выше была и есть отправить деньги в пустоту.
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* drakon
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11634
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
отправить деньги в пустоту.

А мне их даже совсем - не жалко.
Сами - отправляли,отправляют и
будут отправлять - свои "халявные"
деньги... :lol:
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