112 Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра» #60





(Пользователи) Сообщений: 5655

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:24 Цитата: Таро:

Посмотрите на многострадальную трассу Костанай-Рудный

Я там езжу практически каждый день..

Что с ней не так там?

Водятелы по 160 даже по встречке летят и убивают других людей от скорости..

Была бы плохая дорога, ездили бы хотя бы 120..