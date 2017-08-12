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§ NG.kz
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель заковыристых шахматных партий Архимед Мухамбетов никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат.
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§ 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


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Сообщений: 5655
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
Посмотрите на многострадальную трассу Костанай-Рудный

Я там езжу практически каждый день..
Что с ней не так там?
Водятелы по 160 даже по встречке летят и убивают других людей от скорости..
Была бы плохая дорога, ездили бы хотя бы 120..
Профайл

Ujcnm
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"112
Что Давай?
Ты вообще о чем?"

Ваащето это называется "включить дурака" )))

андрей
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а давай вернём наше название улиц ,а то слух коробит
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