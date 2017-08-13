/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта Рау, чествовали Геннадия Головкина и пели под «Браво»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта Рау, чествовали Геннадия Головкина и пели под «Браво»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда на главной улице Лисаковска появились гусары с саксофонами и трубами, женщины стали посылать воздушные поцелуи с балконов, а выстроившиеся вдоль нескольких кварталов длинной цепочкой люди не удержались от радостных криков, картина живо напомнила эпизод из рязановского фильма.
Читать новость

§ Обликоморале
Re: На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3473
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, что за заголовок ? :lol:
Я то повелся, думал приезжал на праздник GGG и " Браво" ненароком. :-) гыыы..
Но все равно, лисаковцы с праздником !!!
С днем города !!!
Профайл

§ Ваш земляк
Re: На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец Рау! Такую традицию ввёл. Побольше бы таких народных праздников!
Профайл

Читатель 1
Re: На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта...




Отправлено: 13.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой "вездесущий" головкин ("Фигаро здесь, Фигаро там")))

1
Re: На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта...




Отправлено: 13.08.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Далекий родной город...

Умник
Re: На традиционном Лисаковском карнавале вспоминали Альберта...




Отправлено: 13.08.17 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избитая неинтересная Тема этот карнавал, а Рау уже пора забыть
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 1
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх