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§ NG.kz
Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29239
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за прошедшего дождя ожидание ярко-кросса немного затянулось, но ничуть не омрачило общее настроение. Даже если у кого-то оно и было плохим, то, получив жменю разноцветной краски в лицо, молодые люди вмиг повеселели.
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Читатель 1
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас что, уже как в индии, праздники проводят? (холи)

ГТО
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 05:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А раньше был девиз "Быстрее, выше, сильнее!" И соответствующие состязания и соревнования. Глядя на нынешнюю акцию, не удивлюсь, если в скором времени пройдет конкурс на набережной под девизом: "Жидким паштетом, через сито из пушки, у речки дебилам клепали веснушки!" :lol:

фоторужье
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не вижу прикола в этих обкидываниях друг друга красками для детей от 15 лет (себя вспоминаю). В снежки, тебе еще нужно попасть, ты не делаешь человека грязным (а именно такие ассоциации возникают если я попал в другого этой цветной фигней), ты сам слепил, сам попал, комок тут же разбился и рассыпался, можно увернуться от "снаряда" - развлечение, спорт. А тут ты точно другого измажешь и заляпаешься сам, нет азарта, состязания, тут у организаторов какие-то другие социологические цели привносить чуждую культуру которую мы не выработали в веках. Если скажите, что цвета дают эмоции - да, созерцание, творение (красить рамы, заборы, мелками рисовать на асфальте), но не измазывать другого и быть самому - это прикол только для 3-5 летних. Это как какой-то был лет 5-7 назад, на Купалу что ли, в России, на Украине людей на улице внезапно для них обливали водой чуть ли не из ведра, и типа - прикольно же... нет, ни..я не прикольно для того кого облили.

Массовик-затейник
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно после таких высоко интеллектуальных конкурсов и вырастают, типа продвинутые и хозяйственные рулевые, а так же супер-пупер эффективные менеджеры, которые меняют новый бордюр, на свежий. :-)

§ Моше
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4329
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 13.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитал, подумал - хоть какие то позитивные мероприятия в Костанае проходят, но судя по последним двум комментам людишки местные видать настолько привыкли к серости, чтению новостей про осваивание средств и мусарьи бесчинства, что уже и не воспринимают ничего иного. Это печально.
Профайл

§ 112
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5655
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
но судя по последним двум комментам людишки местные видать настолько привыкли к серости, чтению новостей про осваивание средств и мусарьи бесчинства, что уже и не воспринимают ничего иного. Это печально.

Ну это наше поколение, это бывшие советские людишки..
Мне например зарница нравилась, еще песни речевки пели, забыл как называется, все крутится в голове..
А поиск маленького предмета по компасу, это было что то..
А как с Калашей стреляли на школьных сборах..
По 9 патронов выдавали, три одиночных и по два очередью..
Профайл

707
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
фоторужье:
Вообще не вижу прикола в этих обкидываниях друг друга красками для детей от 15 лет

Скорее всего вредно вдыхать этот крашеный порошок. Легкие забиваются этой гадостью, после 10-15 минут активных физических движений в этом облаке пыли.

фото пушка
Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
хоть какие то позитивные мероприятия в Костанае проходят, но судя по последним двум комментам людишки местные видать

Ты хорошо начал, но не уловил возле какого смысла сам же прошел мимо. Вот именно это сублимация занятости детей, ВМЕСТО зеленых парков и турник-зон, мини спорт площадок, которые уже давно могли бы быть построены хотя бы по штуке на район, дети развлекаются разок обмазыванием друг друга. Посмотри на фото парней в статье и не обманывайся, забавы тут на раз, занятости на лето - 1 из 100 и то на пару пару часов.
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