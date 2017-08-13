/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 456 из 456«1...454455456
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3470
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Если я еще и тут начну разглагольствовать, то ты Дракоша сбежишь со своей деревни )))
Кстати, у вас теперь тоже пр принят закон позволяющий шпионить за телефонами. Да еще и нас переплюнули, не только за немецкими, а за любыми в мире. Вот она настоящая демократия.
тут инфо..
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Дракоша сбежишь со своей деревни )))

Так этот закон уже давно - принят.
И шпионят они не за своими гражданами,
а за вами например... :lol: :-o :oops: :-P
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем обнаглели. Никакой ТБ.

Прямо над "Пешеходной зоной" -
ремонт делают.Моргунова - нада
вызывать.Порядок - наведёт... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 13.08.2017 - 12:41]
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот так наши Пенсы - развлекаются.

Шары железные бросают,говорят
это спорт... :lol:
Профайл

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11629
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этим людям - не до спорта.

О хлебе насущном,р детишках
думать надо... :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 456 из 456«1...454455456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 3
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх