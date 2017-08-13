Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6826





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3470

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:15 Цитата: drakon:



Если я еще и тут начну разглагольствовать, то ты Дракоша сбежишь со своей деревни )))

Кстати, у вас теперь тоже пр принят закон позволяющий шпионить за телефонами. Да еще и нас переплюнули, не только за немецкими, а за любыми в мире. Вот она настоящая демократия.

тут инфо..