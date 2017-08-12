112:

Спроси у форумчан кто я такой, еще бы, объяснять тому кто всего боится кто Я..

112:

Потом через несколько лет мы с ним уже на Паджере коротком гоняли, искали "левых" валютчиков денег содрать..

112:

Пасаном был да, министрам и ворам в законах чаи ставил, наливал, когда те то по казино приезжали разводить, то рэкетирские банды мирить..

112:

Таможенный союз во всей красе..

Хотели суслики так жить, так теперь и скулить нечего..

112:

А Эрдоган и турки родственный мне народ и воевать против тюркских народов я не собираюсь..

Я еще не оболванен пропагандой до такой степени, чтобы идти воевать с братьями по вере