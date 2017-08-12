|Цитата:
112:
Спроси у форумчан кто я такой, еще бы, объяснять тому кто всего боится кто Я..
Вот краткая характеристика 112 из его высказываний
Цитата:
112:
Потом через несколько лет мы с ним уже на Паджере коротком гоняли, искали "левых" валютчиков денег содрать..
Цитата:
112:
Пасаном был да, министрам и ворам в законах чаи ставил, наливал, когда те то по казино приезжали разводить, то рэкетирские банды мирить..
Цитата:
112:
Таможенный союз во всей красе..
Хотели суслики так жить, так теперь и скулить нечего..
Цитата:
112:
А Эрдоган и турки родственный мне народ и воевать против тюркских народов я не собираюсь..
Я еще не оболванен пропагандой до такой степени, чтобы идти воевать с братьями по вере