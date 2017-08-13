фоторужье Re: Дождь не помешал провести Фестиваль красок холи в Костанае #3







Отправлено: - 12:03 Вообще не вижу прикола в этих обкидываниях друг друга красками для детей от 15 лет (себя вспоминаю). В снежки, тебе еще нужно попасть, ты не делаешь человека грязным (а именно такие ассоциации возникают если я попал в другого этой цветной фигней), ты сам слепил, сам попал, комок тут же разбился и рассыпался, можно увернуться от "снаряда" - развлечение, спорт. А тут ты точно другого измажешь и заляпаешься сам, нет азарта, состязания, тут у организаторов какие-то другие социологические цели привносить чуждую культуру которую мы не выработали в веках. Если скажите, что цвета дают эмоции - да, созерцание, творение (красить рамы, заборы, мелками рисовать на асфальте), но не измазывать другого и быть самому - это прикол только для 3-5 летних. Это как какой-то был лет 5-7 назад, на Купалу что ли, в России, на Украине людей на улице внезапно для них обливали водой чуть ли не из ведра, и типа - прикольно же... нет, ни..я не прикольно для того кого облили.