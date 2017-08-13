Полиция снова отжигает, теперь уже павлодарская. Кстати, обратите внимание еще на то, что даже задержать толком то не могут. Тем более пьяных. "Понравилось", как двух полицейских, мужик в красной футболке за собой таскает. Нам такая полиция не нада.

Ну а вот и сама статья, о драке полицейских при задержании, с приложенным к нему ВИДЕО .