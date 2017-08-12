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§ NG.kz
Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах Турции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29236
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает Роспотребнадзор, на специально открытую горячую линию поступило уже более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время пребывания на курортах Турции. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.
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ник
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 13.08.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как вариант Египет и только Египет,


опытный турист, был в двух странах, самых дешевых,
но советует как будто он посетил сотню..

ник
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 13.08.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
особо не покупаешься.


ты в местных водоемах в каком году последний раз купался.
загорал на песочке.
думаю уже и не помнишь.

ник
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...




Отправлено: 13.08.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
, все бассейны прям теплые..


ехать куда-то далеко чтобы покупаться в бассейне.
крутизна, что тут еще скажешь.
за морем говорят и сахар сладше.
и небо голубее.

* Добринцофф
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5369
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 13.08.17 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ник:
ты в местных водоемах в каком году последний раз купался.
загорал на песочке.
думаю уже и не помнишь.

В том году купался в Джайляу, болото-болотом,дома в бассейне лучше.
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