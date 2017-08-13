Цитата: про флуд:

Уважаемая редакция, что у вас случилось с флудом. Два человека его совсем заняли и не вклинишься.



да, серьезная предьява, по делу.

ждем ответа.

можно конечно плюнуть и уйти,

как многие и сделали.

но здесь же температуру на улице показывают,

сообщают об отключении воды,

кого посадили или скоро посадят в тюрьму.