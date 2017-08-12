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§ NG.kz
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29236
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель заковыристых шахматных партий Архимед Мухамбетов никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат.
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ГОСТ
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 00:57
Комментарий удален модератором.

тото
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 05:32
Комментарий удален модератором.

читун
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 05:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильная статья! В городе вместо фуфлыжных понтов с бордюрами, лучше бы подровняли и посыпали щебёнкой дороги в частном секторе. Тем самым разгрузили бы отчасти основные магистрали.

adler
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:

Интересно в чем Вы видите блоустройство города??? В том что новое меняют на новое, Новая Набережная - это Достижение??? Макдональсы??? Авто пром где ничего не делают только Колесные гайки прикручивают а подают так как сами машину сделали??? Гос. машины с подложными номерами??? Эти то как раз и занимаются тем что пускают пыль в глаза... По телеку только одни испуганные глаза видим...

adler
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

На обращения, лично на сайте акима он то не отвечает, а вот люди и пишут в газеты авось прочитает... Засунул голову в песок , прячется ...

форумчанин
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 09:03
Комментарий удален модератором.

анлот
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Просто анонимно, меняя по три ника на страницу, злобно что то там пишите..


тут тебя мало кто перещеголяет?

)))
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Спроси у форумчан кто я такой, еще бы, объяснять тому кто всего боится кто Я..

Вот краткая характеристика 112 из его высказываний
Цитата:
112:
Потом через несколько лет мы с ним уже на Паджере коротком гоняли, искали "левых" валютчиков денег содрать..

Цитата:
112:
Пасаном был да, министрам и ворам в законах чаи ставил, наливал, когда те то по казино приезжали разводить, то рэкетирские банды мирить..

Цитата:
112:
Таможенный союз во всей красе..
Хотели суслики так жить, так теперь и скулить нечего..

Цитата:
112:
А Эрдоган и турки родственный мне народ и воевать против тюркских народов я не собираюсь..
Я еще не оболванен пропагандой до такой степени, чтобы идти воевать с братьями по вере

§ Обликоморале
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3468
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:

Ты откуда выползло то ? :lol: :lol: :lol:
Вот судя по картинге, запекАнуська туда обратно. :lol:
Профайл

Раман
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты откуда выползло то ? :lol: :lol: :lol:
Вот судя по картинге, запекАнуська туда обратно.

Ну зря вы так.
Кто то ж должно петь здравицы акимату.
А иначе дисбаланс,природа этого не любит... :-)
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