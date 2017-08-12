Добринцофф Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах... #33





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5369

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:21 Цитата: ник:

ты в местных водоемах в каком году последний раз купался.

загорал на песочке.

думаю уже и не помнишь.

В том году купался в Джайляу, болото-болотом,дома в бассейне лучше.