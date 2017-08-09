Цитата: Доктор СИЗО:

-Пока вы будете разбираться, к какой категории относится больной....он и копыта отбросит.

А вы попробуйте нормально объяснить, а не просто: ой, не плохо, так плохо. И адрес не с десятой попытки называть.



Цитата: Доктор СИЗО:

включилась угадайка.... 8 деревьев....кто клен, кто ольха.... кто дуб и лиственница...

Я так же заходила на сайт Халык банка, не было там такого. Необходимо было отметить ПРОСТЫЕ определения: отметить картинки с машинами, деревьями, многоэтажными домами, витринами. И уж точно не было: найти где лиственница / клен / дуб, западные знаки.



Цитата: Доктор СИЗО:

там описались со страху и положили трубку....

Предполагаю, что просто не хотели вас посылать))) А зря))



Народ сам не умеет пользоваться и начинает всякую фигню придумывать.