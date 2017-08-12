глас народа Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6817







Отправлено: - 17:40 Vii:

какие восточные страны должны ещё войти в еврозону****А чего они там забыли???

Возьмите Грецию,Испанию,Португалию- это страны - банкроты с колоссальным внешним долгом.

Что касается республик прибалтики, то народ бежит с хуторов и городов этих " недо-сран", т.к ВСЕ грузы Россия перенаправила через свои порты, краны стоят; Россия перешла на свои шпроты- так что рыбаки тоже на берегу свои лапти и вёсла сушат....

А что касается промышленности прибалтики, то она ВСЯ на уровне кустанайских заводов- Дизеля,КСК-застой и разруха.