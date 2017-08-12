Цитата: 112:

Напиши статью, подтверди о том что тут написано что правда это,ёс цифрами разумеется, опросами свидетелей и фактами..

Это так сложно?

Да по части напиши это пожалуй к тебе.Пальцы от клавы не отрываются.Только из под твоих пальчиков только ложь сыплется.Цитата: 112:

Вы что ли строите асфальт для города?

Да,я.Цитата: 112:

Вы строите дома для людей?

Да,я.Цитата: 112:

Вы помогаете детским домам и инвалидам?

Нет,это уже Архимед с липовыми авто номерами передвигается и помогает,помогает,помогает