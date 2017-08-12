Цитата: Сергей_я:



Вы путаете разовый отдых, максимум с 1 ночевкой, на полноценный, который занимает от недели и больше

Да, отдых с отключением телефонов, на дней десять, солнце, вода..

Ну конечно нечто другое.

Но хотя бы так, как вариант тут, на день или вечер..

На турбазе почему то так тоже можно неделю сидеть, а вот что то все равно домой тащишься..

Но и то за день например детям, вообще прекрасно..