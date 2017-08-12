Prosto Re: Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их... #3







Отправлено: - 23:05 Действительно, Алтын белгі в этом году подтвердили легко, т.к. это было до сдачи ЕНТ, естественно, экзамены в родных школах прошли гладко. Так какого черта они воспользовались привилегиями при распределении грантов? Видимо, кому-то было сильно нужно придержать принятие законопроекта до распределения грантов