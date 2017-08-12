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≡ Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать "космический дождь"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать "космический дождь"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начиная с 5-6 августа казахстанцы по ночам могут наблюдать метеорный поток Персеиды, пик которого наступит в ночь на 13 августа. Ночное небо расцвечивают вспышки бесшумных, стремительных метеоров.
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§ Обликоморале
Re: Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау, мужики значит завтра с 22.00 до 23.00 самый романтичный в этом году вечер))
[video]https://youtu.be/cu6sFEud6Rk[/video]
и продублирую..
http://youtu.be/cu6sFEud6Rk

[Исправлено: Обликоморале, 12.08.2017 - 15:43]
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глас народа
Re: Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать...




Отправлено: 12.08.17 - 17:46
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.08.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Сегодня😁
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§ сайлау курманов
Re: Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2053
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.08.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто бы тучи разогнал
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