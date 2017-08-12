NG.kz Сегодня над Казахстаном можно будет наблюдать "космический дождь"



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:39 Начиная с 5-6 августа казахстанцы по ночам могут наблюдать метеорный поток Персеиды, пик которого наступит в ночь на 13 августа. Ночное небо расцвечивают вспышки бесшумных, стремительных метеоров.

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