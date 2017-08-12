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§ NG.kz
В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки сказочный уголок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двор дома № 5 по ул. Чкалова в Костанае стал популярным местом отдыха детей со всего района. Всё началось с установки песочницы, которую сделали и установили дворник и слесарь ПКСК. Затем построили избушку, а из остатков получился крокодил.
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§ Сергей_я
Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последователи 13 дома из 9 мкрн. 8-) Молодцы, что еще сказать.
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Николай
Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки...




Отправлено: 12.08.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря это они сделали, у нас какой народ, как что случится, так обвинят их же, еще и могут посадить(((

§ Обликоморале
Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто то, где то, говорил, что у нас народ только ломать и пакостить может. Кстати это уже не первый и не последний двор в Кустанае, где люди своими силами приводят его в порядок, иногда как в данном случае с помощью ПКСК. В некоторых дворах просто ремонтируют, красят и восстанавливают обветшалое от времени игровое оборудование, футбольные поля и просто устраивают клумбы рядом с подъездами.
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Медный
Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки...




Отправлено: 12.08.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не патриотично ставить избушки :lol:
реально сказка, кто саазал что сказки должныбыть красивые, а их ге но и приятными навид? Пни расскрашенные под персонажей неказисты, но мне нравятся. Дальнейших успехов желаю не равнодушным гражданам и работникам. Если нужны какие то вещи для облагораживания, публикуйте в газете, думаю НГ разместит-подвесит объявление бесплатно.

51
Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки...




Отправлено: 12.08.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо чтобы в каждом дворе были не только цветочки( хотя это очень здорово), но и спортивные снаряды, минимум баскетбольное кольцо, максимум волейбольные или футбольные площадки, а зимой хоккейные корты или просто катки. Хватит уже деткам, да и взрослым просиживать у телека и компа!

§ Ваш земляк
Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А раньше во дворе Чкалова, 4 была большая игровая площадка, много детей играло. А сейчас там дом построили. Это всё, что нужно знать о властях Кустаная...
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Рус
Re: В Костанае сотрудники ПКСК построили во дворе многоэтажки...




Отправлено: 12.08.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нужно властям думать как делать дворы на подобие астанинских, намного отстаем
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