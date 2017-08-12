/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их родителями		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их родителями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпускников возмутили итоги распределения государственных грантов. Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ. Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям "Алтын белгi".
Читать новость

ответка
Re: Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их...




Отправлено: 12.08.17 - 20:53
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На акима сразу учатся там что ли на этих грантах?
Профайл

Prosto
Re: Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их...




Отправлено: 12.08.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, Алтын белгі в этом году подтвердили легко, т.к. это было до сдачи ЕНТ, естественно, экзамены в родных школах прошли гладко. Так какого черта они воспользовались привилегиями при распределении грантов? Видимо, кому-то было сильно нужно придержать принятие законопроекта до распределения грантов

Жди министр ответку
Re: Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их...




Отправлено: 12.08.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суд подадут, если исключат
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 79
Пользователей: 0
Всего: 79

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх