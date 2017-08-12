112 Re: "Тобол" уступил "Кайсару" и потерпел... #1





(Пользователи) Сообщений: 5644

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:46 На днях довозил работягу оттуда по пути, говорит что стадион круто отгрохали.

Правда про отопление сказал что там его нет..

Тобол что, теперь на холодном поле играть будет?