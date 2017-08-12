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§ NG.kz
"Тобол" уступил "Кайсару" и потерпел третье поражение подряд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча, прошедшая в Кызылорде, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола на 56-й минуте игры стал Франк Джа Джедже.
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§ 112
Re: "Тобол" уступил "Кайсару" и потерпел...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях довозил работягу оттуда по пути, говорит что стадион круто отгрохали.
Правда про отопление сказал что там его нет..
Тобол что, теперь на холодном поле играть будет?
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§ Алиса
Re: "Тобол" уступил "Кайсару" и потерпел...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3552
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.08.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тобол что, теперь на холодном поле играть будет?

а за какую часть их тел ты больше беспокоишься? что они могут отморозить?

[Исправлено: Алиса, 12.08.2017 - 21:52]
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§ 112
"Тобол" уступил "Кайсару" и потерпел третье поражение подряд
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 22:04
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
"Тобол" уступил "Кайсару" и потерпел третье поражение подряд
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 22:06
Комментарий проходит проверку.
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