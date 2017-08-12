Цитата: 112:

Наверно гордость распирает, что удалось избежать разговора тет а тет?

Гуляй тогда..

Я тебя понял.

Во первых, ты никогда не поймешь, понималка не доросла.

Погулял ужо, тока с дачи и набережной.

Гордость говоришь, да моей до твоей еще расти и расти.

Я ж тебе говорю, есть какие претензии пиши, тет а тетчик)))))

Цитата: 112:

Который испужался поговорить как нормальные взрослые люди..

Под шофе и на ножах ?)))

Цитата: 112:

как ты никого не оскорбляю, не опускаюсь до такого..

Для особо одаренных, за оскорбления, мои сообщения бы удали, как удаляют тут твои. Так что кто еще кого оскорбляет ?)))

Так шта опустился ужо давно ты, а я тебя из этого вытягиваю..но ты такой тяжелый, шта этого не понимаешь..жаль((Цитата: 112:

встать на карачки

Так ты с них и не вставал, чего путаешь, уж как зачетно лижешь, всему форуму известно.

Насчет " лаять". Не суди по себе постоянно, уже достала твоя привычка, свое поведение и состояние, другим приписывать.

Все, утомил на сегодня. Разговор считаю бесполезным, а то чувствую что опускаюсь до твоего уровня. Т.Т.Т. три раза и по дереву.

Аминь.