adler Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра» #31







Отправлено: - 19:22 Хорошая статейка, даже если и заказная... ничего хорошего положительного работа акима нашей области не принесла, действительно стоит вспомнить весну паводки, страдания сельских жителей, как в сапожочках прошелся по краю деревни и укатил восвояси... аграрный регион а мы все дороги бестолково ремонтируем, где отчеты сколько посеяно гектар, ожидаемый урожай, цена... Нам Макдональсы подавай, уничтожая зеленые зоны города... А проспект Абая это вообще отдельная тема для коррупционного отдела, прокуратуры думаю.. кошмар как там укладывают брусчатку, на ум приходит только нецензурная лексика... Просьба журналисты сделайте репортаж о ремонте в квадрате ул Беды Абая... брусчатка сикось накось, остановочные отрезки очень высоко, местами съезды сделаны прямо на дорогу, Абая Наримановка вообще прошел через дорогу и уткнулся с сосну ЖанаКала, кстати из сосен высаженных в прошлом году многие высохли ... За одно уничтожение деревьев под трибунал...