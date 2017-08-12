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≡ Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29234
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель заковыристых шахматных партий Архимед Мухамбетов никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат.
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)))
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Очередное нытье..
Автор сам думаю лучше бы сделал?

иди ка ты лучше чай наливай :lol: :lol: :lol:
нормальная статья, тем более это еще не написано про подводные течения

adler
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая статейка, даже если и заказная... ничего хорошего положительного работа акима нашей области не принесла, действительно стоит вспомнить весну паводки, страдания сельских жителей, как в сапожочках прошелся по краю деревни и укатил восвояси... аграрный регион а мы все дороги бестолково ремонтируем, где отчеты сколько посеяно гектар, ожидаемый урожай, цена... Нам Макдональсы подавай, уничтожая зеленые зоны города... А проспект Абая это вообще отдельная тема для коррупционного отдела, прокуратуры думаю.. кошмар как там укладывают брусчатку, на ум приходит только нецензурная лексика... Просьба журналисты сделайте репортаж о ремонте в квадрате ул Беды Абая... брусчатка сикось накось, остановочные отрезки очень высоко, местами съезды сделаны прямо на дорогу, Абая Наримановка вообще прошел через дорогу и уткнулся с сосну ЖанаКала, кстати из сосен высаженных в прошлом году многие высохли ... За одно уничтожение деревьев под трибунал...

§ 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
))):
нормальная статья, тем бол

Нормальная это как?
Ты это под своим именем фамилией акиму сказать можешь?
Неужели нет?
Значит в статье заложена все таки клевета?
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§ Обликоморале
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
своим именем фамилией

Новую фишку поймал ? Давай свою коль решил флешмоб на эту тему устроить первым выкладывай и адреса явочных квартир тоже.
Нефиг тут провокации, первый лжец и клеветник на форуме, устраивать. Поехали.
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§ 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Давай

Что Давай?
Ты вообще о чем?
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1
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай свою коль решил флешмоб на эту тему устроить первым выкладывай и адреса явочных квартир тоже.*****

А что ты орган аргына, чтоб тебе выкладывать явки и пароли????? Мюллер из гестапо нашелся! :lol: :lol: :lol:

Прокопэнко
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты это под своим именем фамилией акиму сказать можешь?

Тебе лично скажу.К Архимеду не пустят.А ,кстати 112 это ФИО такой?Если нет то пожалуйста тоже свои данные в студию.

Гость
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 21:21
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:21
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:27
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что Давай?
Ты вообще о чем?

Ну все понятно, включил *урочку и заднюю.
Цитата:
1:
Мюллер из гестапо нашелся!

Хуже.
Внук внебрачный Ежова из НКВД.
У меня и фамилия его
8-)
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* Vradon
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 12.08.17 - 22:17
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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