/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 325 из 325«1...323324325
§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
все таки выпил полторашку

Алкоголиков бывших не бывает.(с)
Теперь понятно почему тебя так колбасило....
Ломка была, нервы, вот и мозги не думали ап чем пишешь, да и сейчас они уж извини, тоже у тебя тогой.
И это, чего это я только отпишусь, ты тут как тут сразу ?
На стреме что ли, скучаешь ?
Давай жги, херой былинных преданий))
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вообще чего ты о трусости понимаешь? Только и можешь языком трепаться какой ты мушик, батыр, херой уской. Я прилюдно говорю говорю ху из ху. В

Вот так вы и везде в тырнете, критикуете, обзываете, те же дороги и ту же Тарана переименование то, как тут "прилюдно" то говорили..
На деле?
- Я ни я и хата ни мая..
Надо же..
Прилюдно..
Что за слово то такое?
Наверно гордость распирает, что удалось избежать разговора тет а тет?
Гуляй тогда..
Я тебя понял..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Алкоголиков бывших не бывает.(с)

Я это хотя бы признаю..
А то что ник сегодня торчит тут, так я тут, как и ты..
Который испужался поговорить как нормальные взрослые люди..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня сегодня кстати день интернета, я же по интернету еще работаю, работа такая..
Не бойся, как ты никого не оскорбляю, не опускаюсь до такого..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
. В личке во

То есть я должен как и ты встать на карачки тут и "прилюдно" так же тебе отвечать, лаять то есть?
Это не ко мне дорогой..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
проблемы личной неприязни лично

Это у тебя проблемы эти, вот и обсуждай их.
У тебя же кругом враги и стаи, а это заставляет задуматься , в очередной раз об твоем негативном состоянии.
Советую, опять же из добрых побуждений, пустырника попить.
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:18
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наверно гордость распирает, что удалось избежать разговора тет а тет?
Гуляй тогда..
Я тебя понял.

Во первых, ты никогда не поймешь, понималка не доросла.
Погулял ужо, тока с дачи и набережной.
Гордость говоришь, да моей до твоей еще расти и расти.
Я ж тебе говорю, есть какие претензии пиши, тет а тетчик)))))
Цитата:
112:
Который испужался поговорить как нормальные взрослые люди..

Под шофе и на ножах ?)))
Цитата:
112:
как ты никого не оскорбляю, не опускаюсь до такого..

Для особо одаренных, за оскорбления, мои сообщения бы удали, как удаляют тут твои. Так что кто еще кого оскорбляет ?)))
Так шта опустился ужо давно ты, а я тебя из этого вытягиваю..но ты такой тяжелый, шта этого не понимаешь..жаль((Цитата:
112:
встать на карачки

Так ты с них и не вставал, чего путаешь, уж как зачетно лижешь, всему форуму известно.
Насчет " лаять". Не суди по себе постоянно, уже достала твоя привычка, свое поведение и состояние, другим приписывать.
Все, утомил на сегодня. Разговор считаю бесполезным, а то чувствую что опускаюсь до твоего уровня. Т.Т.Т. три раза и по дереву.
Аминь. :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:38
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3464
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя, западные ценности, просвещенная Европа...
Юрмала, Латвия, в открытом доступе..и это видят дети...
http://joxi.ru/J2b4Kayc4gJQ9r
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 22:03
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 325 из 325«1...323324325
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 0
Всего: 108

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх