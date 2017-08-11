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§ NG.kz
Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У дерева теперь есть приствольный круг. Он, правда, меньше, чем положено по правилам, но это уже что-то. По крайней мере, будет происходить аэрация на минимальном уровне и тополь сможет получать необходимую влагу.
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§ Серый волк
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8981
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 12.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
Разновидность сюра в кОстанайской транскрипции! У Дали щас усы распрямились!!! :lol: :lol: :lol:

Но есть же довольный потребитель этой продукции! Марику это нравится! И акимата холоший! :lol:
А если не нравися то флешмоб сделай или переделай приди сам. :lol:
:lol:
Гы кстати, если каждый житель города сбросится всего по цене проезда на автобусе, то можно будет нанять нормального мэра в Германии, который будет делать всё как полагается в цивилизованном государстве. :lol: :lol: :lol:
А этим бездельникам можно будет выделить отдельный квартал, (лучше всего где жуликоватый кошмарт вместо кинотеатра) эдакое гетто для тех кому нравится акимат, чтоб они там варились в соусе тех ремонтов которые им очень нравятся, пусть там копают, тротуарят, канализацию меняют с трупешниками и обвалами, и деревья пилят, если ещё найдут.

Есть кто-то против?
;-)
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Сагнай
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 12.08.17 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Африка у дураков не наказуема!
А вот закапывание строительного мусора, явно видное в массовом виде на фото - вполне конкретно наказуемое деяние.

помню по молодости работал, бетонщиком на стройке, так всегда этот строительный мусор закапывали, помню привезут в конце рабочей смены бетон, так по команде прораба ее куда нибудь в лощиночку вывалит и сверху булдозером пригорнут, верхним слоем, так же и с другим мусором, вроде ничего нового, приемственность поколении.Цитата:
Серый волк:
Гы кстати, если каждый житель города сбросится всего по цене проезда на автобусе, то можно будет нанять нормального мэра в Германии, который будет делать всё как полагается в

а не будет потом как на Украине?

Сагнай
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 12.08.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Когда на схи скапливается до пол сотни дачников, в основном пожилого возраста, что им делать в случае ливня, а Тарасов?

они что забыли что делать? как всегда одеть рязиновые сапоги, чай не в лондоне родились, бывало и похуже.

Виктор
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 12.08.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Очистительная техника так понимаем объехать по обрыву из закопанного строительного мусора не сможет, либо опрокидывание, либо риск поломки.

дорогой хочу тебе сообщить, эти нынешние вообще с катушек слетели перестали чистить тротуары как раньше бульдозером с-100 ЧТЗ или на худой конец к-700, а накупили китайских пукалок и ими чистят,а еще вообще чирикнулись подметают, где это видано зимой подметать тратуары? ни когда такого в Кустанае небыло, я то же возмущен как и вы.

adler
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали




Отправлено: 12.08.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за то что отреагировали. А тем кто устранял можно было и по шире сделать лунку.

§ Алиса
Re: Замурованное дерево на проспекте Абая в Костанае размуровали
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3551
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.08.17 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
adler:
А тем кто устранял можно было и по шире сделать лунку.

вы что - они бы удавились. И так жертва принесена "сумасшедшая" - целое дерево жить останется - надеюсь. Не факт что найдут повод его "исчезнуть" потихоньку. :-x :-x
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