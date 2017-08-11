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Серый волк:
Африка у дураков не наказуема!
А вот закапывание строительного мусора, явно видное в массовом виде на фото - вполне конкретно наказуемое деяние.
помню по молодости работал, бетонщиком на стройке, так всегда этот строительный мусор закапывали, помню привезут в конце рабочей смены бетон, так по команде прораба ее куда нибудь в лощиночку вывалит и сверху булдозером пригорнут, верхним слоем, так же и с другим мусором, вроде ничего нового, приемственность поколении.Цитата:
Серый волк:
Гы кстати, если каждый житель города сбросится всего по цене проезда на автобусе, то можно будет нанять нормального мэра в Германии, который будет делать всё как полагается в
а не будет потом как на Украине?