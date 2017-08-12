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§ NG.kz
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель заковыристых шахматных партий Архимед Мухамбетов никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат.
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§ Ваш земляк
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Ваш земляк


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Сообщений: 1119
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.08.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
чередное нытье..
Автор сам думаю лучше бы сделал?

Знатно лизнул!Цитата:
Горе от реформ для села:
Много вопросов по поводу того, как проходит газификация населенных пунктов. По какому принципу выбирают населенные пункты для газификации? Бывшие совхозы восстанавливать слабо? Деньги на развитие сел же выделяются. До сих пор ни один аким, даже пальцем не пошевелил в этом направлении! Почему бы не произвести ревизию земель сельхоз назначения, четко определить границы пастбищ, сенокосов, решить проблему с водой на селе, с учетом того, что надо скотину поить. Имею в виду, зимой на селе проблемы с водопоем скотины, т.к., вода платная, а значит и держать хозяйство не выгодно, то ли за себя за воду платить, то ли за двух коров. Ведь село превр-сь в кладбище мертвых и живых мертвецов!


Аплодирую! Вот кто действительно задал вопросы не в бровь, а в глаз!!!
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Арман Козыбаев
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не совсем могу одобрять, как делают улицы, но признаю, что все-таки делают. И в этом году заметил, что очень много улиц в частном секторе заасфальтированы. На самом деле у нас в городе куча недостатков, но я бы лично не ставил все это в вину акиму или каким-то другим руководителям. Вот когда сделают окончательно, можно будет судить и о том, как стадион отремонтирован, и как в итоге улица Абая будет выглядеть. Вчера ехал с дачи, начало проспекта уже более менее становится приглядным

123
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне нравится Архимед,грамотно говорит и вообще толковый. Вы вспомните предшественника картежника и кутилу кабакского. За ул. Абая спасибо,я считаю что все въездные улицы должны быть на уровне. Осталось только Гагарина привести в божеский вид.

* 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


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Сообщений: 5619
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ujcnm:
Воистину святой оказался )

Ну это же естественно, против прокуратуры и Марта в центре не попрешь и против сноса лебедей..
Остается только вспоминать добрыми словами..
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§ Vradon
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Vradon


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Сообщений: 20
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 12.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видно же что статья - заказная. Злобная и заказная
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§ Trueman4400
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Trueman4400


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Сообщений: 8
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 12.08.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я давно заметил, что Архимед в немилость попал. из-за этого вот такие статья и лезут. Кстати, почитайте коменты в первоисточнике. не все так плохо оказывается. и в первом сказано, что проблемы, которые сейчас есть в Костанае не привезены Архимедом, а были уже на месте. И мне, если честно стыдно за наш регион, за людей с такой невероятной агрессией.
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§ Trueman4400
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
Trueman4400


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Сообщений: 8
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 12.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Арман Козыбаев:На самом деле у нас в городе куча недостатков, но я бы лично не ставил все это в вину акиму или каким-то другим руководителям.

вот то о чем я пытался сказать.
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Синеглазка
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Очередное нытье..

при чем еще и явно под указку писанное

Трэвэл
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pmkz:
По крайней мере видно, что деньги идут на город, а не как раньше, деньги шли, Алтынсафы и прочие Метрополи росли, а для города делалось чуть меньше чем ничего.
Пусть весь город закатает в асфальт, частный сектор станет человеческим, а не помойкой, где после дождя на джипе страшно ехать. Дома красят, молодцы, зимой и так депресняк, а страшные, серые многоэтажки веселья не добавляют. 6 млн на дом, это не много, уж поверьте.

Вот 100% в точку. Интересно почему-то когда бывшие акимы нихрена не делали, а только пыль в глаза пускали, всех всё устраивало, а когда город стал благоустраиваться, то вонь подняли...

* 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
Видно же что статья -

Так и есть..
Тут собрались против как раз те, кто не может дельного сам ничего построить..
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ГостьЯ
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Троллинг в чистом виде...либо какая-то жирная крыса, сдавливаемая сапогом, пищит, противореча сама себе: "ТО СЛАБЫЙ АУТСАЙДЕР, ТО СТАРАЕТСЯ ИЗО ВСЕХ СИЛ." Напомню, Америка тоже не победила радикальный ислам, спасибо, что 11 сентября не перенесли в Актобе. Забыли только сказать, что Мухамбетов, скорее всего, проплатил шаманам с бубнами, чтобы те принесли плохую погоду в регион. Возьмите на заметку, автор, напишите в своей следующей заказной статье.

* 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Синеглазка:
при чем еще и явно под указку писанное

Согласен, без доказательно и безосновательно..
Только лишь согласно домыслам..
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Правдоруб
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, реальная проблема акима, что он не пускает пыль через телевизор, как делали предшественники. Может, поэтому его не взлюбила "газетная элита".

123
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я бы кулагина и садуакаса под суд отдал. Аэропорт у нас в таком состоянии полоса так это благодаря святому.

Земляк
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 12.08.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распильщики бюджетных средств были есть и будут. Кому в голову пришла мысль перемещение акимов называть ротацией? А вообще то очень верное применение! Кто занимается растениеводством тот прекрасно понимает смысл этого слова. Культура взяла с посевной площади все необходимые ей микроэлементы и поэтому её необходимо пересаживать на другое поле на котором этих элементов в избытке. А Архимеда не укусить. Напрягите извилины. Когда и кого, за всю историю РК, Президент знакомил акима области с президентом союзного государства. Вспомнили? Делайте вывод.
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