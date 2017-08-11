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≡ Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе освобождены от занимаемых должностей, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор. Досудебное расследование продолжается. Весь процесс инцидента заснят на камеру видеонаблюдения ресторана "Арай-Плаза".
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глас народа
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 11:53
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 11:55
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 12:00
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не понял...то поножовщина, то людей сбивают, то пьяные за рулём...это что?? Как кадры-то отбирают в это "ведомство", может пора "чистку-аттестацию" провести?

§ Обликоморале
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот есть интересная ссылка про "мушин и батыров" в Алма-Ате, правда без ножей. Но ведь это нормально, видимо было борьба за сидячее место. Прям так па мужски)))
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FOMA
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все из за денег. Алчное дикарье...

твои очки
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
При чем тут мусульманин?

До тебя никогда не доходит с первого раза. Дерутся они по пьяни, нож только у одного , все предъявы сделаны по синьке и "ответка" по ней же. Синька зло. То что ты не видишь сути это и отличает тебя на форуме. Придуривайся дальше. Тебя не делает мусульманином фраза навроде : "надо бы сходить в мечеть" (на момент Уразы) как и постоянная защита и оправдание преступлений.

* 112
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
твои очки:
Тебя не делает мусульманином

А кто с этим утверждением спорит то?
Ты о религии или по теме будешь говорить?
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Vit
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты что, ты по ночам в кабаки ходишь и обзываешь жен всяких полковников по пьяне?


Нет конечно, я же цивилизованный человек и уважаю мнение и права свободы других! потому и живу как человек. Ну а такие как ты, живите дальше по правилам приматов. Хотя приматы и те цивилизованней, у них вожак есть... ;) И почему так получается, что каждый таксист и уборщица лучше знают как страной управлять? Жаль что уже работа есть ;) Представляю в России такие разборки или США, почему нет? Да потому что уровень интеллекта выше. Это не разборки - это быдлота из нутра клановая лезет, а у кого то и не клановая;)

1
Re: Участники поножовщины и заместители начальника ДВД...




Отправлено: 12.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112. Я тоже на Тобол выходил на ножах и предлагал противнику взять любое оружие..****
В камышах Тобола живет птичка - невеличка, которая постоянно поёт: "не пи-пип-пипи- ...ди" с твоей наследственной чахоткой, сифилисом, склерозом позвоночника, трусостью... и прочими пороками--- выходить на разборки на ножах...??????

" это ужжж бред сивой кобылы...
Аль врач опять ушёл, забыв отключить компьютер????

* 112
Участники поножовщины и заместители начальника ДВД Жамбылской области освобождены от должностей - МВД РК
112


(Пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 19:36
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