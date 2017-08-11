Цитата: 112:

Ты что, ты по ночам в кабаки ходишь и обзываешь жен всяких полковников по пьяне?



Нет конечно, я же цивилизованный человек и уважаю мнение и права свободы других! потому и живу как человек. Ну а такие как ты, живите дальше по правилам приматов. Хотя приматы и те цивилизованней, у них вожак есть... ;) И почему так получается, что каждый таксист и уборщица лучше знают как страной управлять? Жаль что уже работа есть ;) Представляю в России такие разборки или США, почему нет? Да потому что уровень интеллекта выше. Это не разборки - это быдлота из нутра клановая лезет, а у кого то и не клановая;)