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§ NG.kz
Новое - это хорошо убитое старое
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29232
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 августа, отчитываясь перед населением о реализации программы «Костанай аулалары», аким области Архимед МУХАМБЕТОВ обронил странную фразу: «Впервые мы начали благоустраивать дворы...» Видимо, глава региона запамятовал о проекте с говорящим названием «Наш двор», который прекратил существование только в прошлом году. Или решил, что первый ком и блином-то не считается.
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§ Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс.
Ложка дегтя, Серому :lol:
....Коммунальные службы Москвы, занимавшиеся облагораживанием улицы Фотиевой в Гагаринском районе, уложили рулонный газон травой вниз... :lol: :lol: :lol:
Профайл

* 112
Re: Новое - это хорошо убитое старое
112


(Пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ручника снимись, речь шла о немедленной замене. А что

О какой немедленной?
Что ты несешь?
То есть речь идет о немедленном совете от тебя продавана или менегера как и что то там ложить?
Так это же ты сейчас и делаешь, не заметил?
Ну а качество твоей работы только удручает, раз сам стесняешься сказать что ты там делаешь, чтобы посмотреть и оценить так же со стороны..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Новое - это хорошо убитое старое
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Усе, пошел бред. И замыливание темы, "серого" бы уже красным замазали, Марику можно чушь нести и не краснея врать. :-)
И вообще, чем дальше в лес, тем больше начинаю убеждаться, что это какой то непонятный проект редакции.
Реально, за 25 подряд красных карточек, обычный бы пользователь давно бы занял скамейку запасных в читающих.
А тут, гыыы..чушь на чуши, белибердой погоняемая и это нормально..
благо искать не надо..
Цитата:
Цитата:
Обликоморале Врач конечно может подметать, но что бы дворник стал врачом и по твоему уразумению немедленно
Цитата:
112: Да это везде сплошь и рядом
Профайл

Бывалый
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 12.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доверили дуракам стеклянный фаллос...
Щитаю что площадки надо строить только в тех дворах, жители которых на общем собрании согласились включить в тариф суммы на содержание этих площадок.
А нищеброды и жадины пусть своих детей катают на ржавых допотопных качелях и горках, ибо лучшего их дети не достойны.

Бывалый
Re: Новое - это хорошо убитое старое




Отправлено: 12.08.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
каждая площадка имеет паспорт, в котором прописаны правила пользования, ответственная организация за содержание, адреса и телефоны ответственных и куда звонить в контролирующие органы.

Серьезно?
А может покажешь?
http :// supercoolpics.com/wp-content/uploads/2015/11/6_22.jpg
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