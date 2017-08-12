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Куратор темы: drakon
Vii
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.08.17 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Vit- подтвердил,что снимок сделанна моей земле...


Не совсем, снимок сделан в NRW а не Niedersachsen, хотя и на границе.

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vii:

От так то Дракоша, учи немецкую географию ))
Неси дневник, сча я тебе нарисую там двойку!
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.08.17 - 17:01
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vii:
какие восточные страны должны ещё войти в еврозону, если они все в Евросоюзе, кроме Украины

Я выше писАл- не путать Евросоюз с Еврозоной.Еврозона-это страны Евросоюза в котором официальным
Платёжеым средством является - Евро. Их 19.Цитата:
Vii:
Англия вышла из договора,

Всё,уже Европарламент их исключил официально? Не знал... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Неси дневник, сча я тебе нарисую там двойку!

Да будет тебе известно,да и остальным - расскажи.
1 -единица, это как у вас 5 пятёрка.
Вот и посчитай,что значит твоя двойка... :lol: :-o
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глас народа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.08.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну наш уазик-ваш мерсь точно не обгонит.*******да ужжжж, по кустанайским улицам " мерсь" точно без подвески и колес останется через сотню метров.... :lol: :lol: :lol: :lol:

глас народа
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 12.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vii:
какие восточные страны должны ещё войти в еврозону****А чего они там забыли???
Возьмите Грецию,Испанию,Португалию- это страны - банкроты с колоссальным внешним долгом.
Что касается республик прибалтики, то народ бежит с хуторов и городов этих " недо-сран", т.к ВСЕ грузы Россия перенаправила через свои порты, краны стоят; Россия перешла на свои шпроты- так что рыбаки тоже на берегу свои лапти и вёсла сушат....
А что касается промышленности прибалтики, то она ВСЯ на уровне кустанайских заводов- Дизеля,КСК-застой и разруха.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часто вижу этого пацана.
С 19 по 26 августа будет проходить неделя

композитора Брамса.Репетирует
наверное и заодно - зарабатывает... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11622
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.08.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высокая Узбекская кухня

Учитесь торговать.Пока вы думаете,
Узбеки уже прислали... :lol:
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* 112
Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5619
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 20:06
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