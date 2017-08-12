Цитата: Vii:

какие восточные страны должны ещё войти в еврозону, если они все в Евросоюзе, кроме Украины

Я выше писАл- не путать Евросоюз с Еврозоной.Еврозона-это страны Евросоюза в котором официальным

Платёжеым средством является - Евро. Их 19.Цитата: Vii:

Англия вышла из договора,

Всё,уже Европарламент их исключил официально? Не знал...