безумец Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае #32







Отправлено: - 15:39 где вы видели ,чтобы отруби продавали по 500 тенге,,у нас и это считается дешевой ценой ,хотя их цена завышена на 300 - 400 тенге,,при стоимости отходов 1500 - 2000 тенге за мешок ,здесь цена от 500 до 800 должна быть,2-х и 3-х кратная накрутка автоматически делает наш хлеб на столе дорогим и его цена должна быть в районе 30- 45 тенге,,дешевый хлеб естественно будут вывозить за границу ,поэтому его стоимость поднимают ,как и на отходы и отруби ,для соответствия на мировом рынке,но тут зависает разница ,которую уже разгребают ,*воруют*, все кому дозволено зерновой политикой,,