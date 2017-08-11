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§ NG.kz
Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народные новости" о том, что 31 июля на территорию предприятия, расположенного на улице Дощанова, ворвались собровцы, на сайт ng.kz приходили несколько раз. Сейчас «НГ» располагает информацией о причинах проведения силовой акции.
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Ujcnm
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изображение бурной деятельности для лохов.
Поменяют Васю на Саке, а сверху как были Машкевич и ЕБРР, так и останутся.

§ пешеход
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 12.08.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вора должна сидеть тюрьма", аграрная или казнокрадная никого не интересует.
Профайл

безумец
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где вы видели ,чтобы отруби продавали по 500 тенге,,у нас и это считается дешевой ценой ,хотя их цена завышена на 300 - 400 тенге,,при стоимости отходов 1500 - 2000 тенге за мешок ,здесь цена от 500 до 800 должна быть,2-х и 3-х кратная накрутка автоматически делает наш хлеб на столе дорогим и его цена должна быть в районе 30- 45 тенге,,дешевый хлеб естественно будут вывозить за границу ,поэтому его стоимость поднимают ,как и на отходы и отруби ,для соответствия на мировом рынке,но тут зависает разница ,которую уже разгребают ,*воруют*, все кому дозволено зерновой политикой,,

ВЧК
Re: Что стоит за «налетом» на элеватор «Иволги» в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
безумец:
где вы видели ,чтобы отруби продавали по 500 тенге,,у нас и это считается дешевой ценой ,хотя их цена завышена на 300 - 400 тенге,,при стоимости отходов 1500 - 2000 тенге за мешок ,здесь цена от 500 до 800 должна быть,2-х и 3-х кратная накрутка автоматически делает наш хлеб на столе дорогим и его цена должна быть в районе 30- 45 тенге,

Почему то у Васи банковские счета находятся за рубежом...знать солому стелет под себя не напрасно..
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