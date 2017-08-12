Цитата: 112:

чередное нытье..

Автор сам думаю лучше бы сделал?

Знатно лизнул!Цитата: Горе от реформ для села:

Много вопросов по поводу того, как проходит газификация населенных пунктов. По какому принципу выбирают населенные пункты для газификации? Бывшие совхозы восстанавливать слабо? Деньги на развитие сел же выделяются. До сих пор ни один аким, даже пальцем не пошевелил в этом направлении! Почему бы не произвести ревизию земель сельхоз назначения, четко определить границы пастбищ, сенокосов, решить проблему с водой на селе, с учетом того, что надо скотину поить. Имею в виду, зимой на селе проблемы с водопоем скотины, т.к., вода платная, а значит и держать хозяйство не выгодно, то ли за себя за воду платить, то ли за двух коров. Ведь село превр-сь в кладбище мертвых и живых мертвецов!



Аплодирую! Вот кто действительно задал вопросы не в бровь, а в глаз!!!