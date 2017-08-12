/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах Турции		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах Турции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29231
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщает Роспотребнадзор, на специально открытую горячую линию поступило уже более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время пребывания на курортах Турции. Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.
Читать новость

§ Обликоморале
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто то из форумчан отдыхал, кроме уида и Доры на природе?

Ты вроде на даче, пока твои "работники" на тебя ишачили))))
А вообще за городом, в лесополосе отдыхать можно, но вот шашлыг жарить нельзя или ты не знал ?
Профайл

§ 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вообще за городом, в лесополосе отдыхать можно, но вот шашлыг жарить нельзя или ты не знал ?

Можно, нельзя..
Кто то говорил что идя по грибы нужно делать шашлык в лесу?
Профайл

§ 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Вы путаете разовый отдых, максимум с 1 ночевкой, на полноценный, который занимает от недели и больше

Да, отдых с отключением телефонов, на дней десять, солнце, вода..
Ну конечно нечто другое.
Но хотя бы так, как вариант тут, на день или вечер..
На турбазе почему то так тоже можно неделю сидеть, а вот что то все равно домой тащишься..
Но и то за день например детям, вообще прекрасно..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.08.17 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В тёплую страну интересно съездить зимой,когда у нас -30 и кругом снег со льдом,а какой смысл ехать сейчас в Турцию?
Сейчас и у нас тепло.
Чего нет здесь что есть там?
Профайл

§ Обликоморале
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто то говорил что идя по грибы

Ты говорил про шашлыг как раз, а не про грибы. Чего переобуваешься на ходу))))
Профайл

§ 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты говорил про шашлыг как раз, а н

Еще раз, кто говорил про шашлык в лесу?
Читать умеешь, или не видишь то о чем я пишу?
У меня всегда шашлык и речка это неотрывно связано.
Шашлык и дача.
И речка и дача это не лес!
Профайл

§ 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
тёплую страну интересно съездить зимой,когда у нас -30 и кругом снег со льдом,а какой смысл ехать сейчас в

Как вариант Египет и только Египет, для тех кто солнце и воду любит, ну и плюс недорого..
Тунис еще предлагают и еще что то, но там уже для тех, кто все испытал и хочет по сравнивать наверно..
Профайл

§ Добринцофф
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5368
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.08.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как вариант Египет и только Египет

Зимой там конечно тепло ,но так себе +25,да и водичка прохладная особо не покупаешься.
Профайл

§ 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Зимой там конечно тепло ,но так себе +25,да и водичка прохладная особо не покупаешься.

Накупаешься..
Там не знаю как в других, но в Дана Бич где был, все бассейны прям теплые..
Профайл

§ 112
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5613
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЭКСПО тоже не вариант, не отдохнешь.
Бурабай дорого очень, да и рожи там все знакомые..
Хорошо отдыхать таи, где слышится интеллигентная иностранная речь европейцев..
Ой как мы выглядели на фоне их и наши детишки..
По разному..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Россиян предупредили об угрозе для здоровья на курортах...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3457
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

:lol: Задняя у тебя хорошо работает.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 95
Пользователей: 0
Всего: 95

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх